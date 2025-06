È finita la storia d'amore tra Luca Vezil e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum: la coppia annuncia la rottura in un post condiviso

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Luca Vezil e Virginia Stablum. Con un post condiviso su Instagram, l’ormai ex coppia ha ufficializzato la rottura, spiegandone le motivazioni. Un addio che arriva, a quanto pare, senza astio e con una scelta condivisa da entrambi, dopo aver capito che la loro relazione non avrebbe avuto un seguito.

Grande Fratello 2025 concorrenti: triangolo di Uomini e Donne e non solo/ "Entra ex fidanzato di lei": rumor

Virginia e Luca, nel loro lungo messaggio, si rivolgono agli utenti del web che hanno dimostrato loro grande affetto durante la loro relazione: “È proprio per rispetto nei vostri confronti […] che abbiamo scelto di condividere con voi una cosa importante… abbiamo deciso di prendere strade diverse e mettere fine alla nostra relazione.”, hanno annunciato, definendo questa decisione per nulla facile, né tantomeno presa a cuor leggero.

Agnese di Uomini e Donne travolta da critiche per il video con l’ex, lei risponde/ "Rispetto per mia figlia!"

Perchè Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati: le parole dell’ex coppia

Luca Vezil e Virginia Stablum, nel loro annuncio condiviso, descrivono la loro storia come “intensa, autentica, fatta di amore, complicità, sogni condivisi e tantissimi momenti che porteremo sempre con noi.” Tuttavia, tutto questo non è bastato, perché, anche quando ci si ama, non sempre le cose funzionano poi nella coppia. “E così, con rispetto e affetto reciproco, abbiamo scelto di lasciarci andare, permettendo a entrambi di crescere e continuare i nostri cammini, ognuno nella propria direzione.”, si legge nel messaggio dell’ormai ex coppia, che sottolinea la volontà di non entrare nel dettaglio, raccontando i particolari che hanno portato alla rottura, preferendo concludere la storia con delicatezza e discrezione. Il post si conclude con un ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto nella loro storia e li hanno supportati. Tanti, d’altronde, sono i fan delusi da questa notizia; tanti chiedono, comunque, ulteriori spiegazioni alla coppia. Al momento, però, dovranno accontentarsi delle loro parole.

Mario Cusitore innamorato di Ida Platano?/ L'ex Uomini e Donne scatena il web con una frase