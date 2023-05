Luca Vezil e Virginia Stablum stanno insieme?/ “Non è come sembra, o invece si…”

Luca Vezil, dalla fine della storia decennale con Valentina Ferragni ai rumor sulla nuova liaison

Se è vero che il bacino del gossip vive di innumerevoli affluenti, uno in particolare è senza dubbio il contesto dei social. Mentre la cronaca rosa indaga e cerca tracce, sono spesso e volentieri i diretti interessati a scatenare i rumor tramite i propri profili social. L’ultimo ad aver rotto gli indugi è stato Luca Vezil, noto per la sua relazione decennale con Valentina, sorella di Chiara Ferragni. Stando agli ultimi contenuti pubblicati sui social, il giovane potrebbe aver iniziato una relazione con un ex volto di Uomini e Donne: Virginia Stablum.

Pagelle Amici 22, la finale: Mattia top, vince il ballo e il montepremi/ Deludono Isobel e Angelina

Luca Vezil, dopo la rottura con Valentina Ferragni – sorella della nota influencer Chiara – ha sempre preferito un profilo basso dal punto di vista del gossip e della risonanza mediatica. La loro storia d’amore è effettivamente durata circa 10 anni, un lasso di tempo che giustifica la necessità di evitare il turbinio delle indiscrezioni di gossip. Come riportato dalla pagina instagram di The Pipol Gossip, il fashion blogger pare aver ritrovato l’amore grazie a Virginia Stablum.

Madonna di Trevignano/ "Associazione toglierà manufatti su collina delle apparizioni"

Luca Vezil e Virginia Stablum, gli ultimi scatti social “inchiodano” la possibile nuova coppia

Già nelle ultime settimane qualcosa sembrava essere trapelato; diverse voci e indiscrezioni social avevano messo in evidenza come nel cuore di Luca Vezil potesse essere entrata una nuova fiamma, dopo la rottura ormai superata con Valentina Ferragni. Tra l’altro, pare che buona parte delle voci fossero rivolte proprio ad un possibile flirt con Virginia Stablum. Ebbene, l’universo social ha offerto nelle ultime ore quello che potrebbe essere definito il verdetto dopo tante chiacchiere.

Milly Carlucci smentisce il cast di Ballando con le stelle/ "Sono solo chiacchiere"

The Pipol Gossip riporta infatti gli ultimi scatti pubblicati da Luca Vezil proprio in compagnia di Virginia Stablum. Sia il fashion blogger che l’ex volto di Uomini e Donne hanno postato sui rispettivi profili due foto eloquenti, quella del ragazzo forse ancor di più data la didascalia scelta. Allo stesso tavolo, nello stesso locale, per un pranzo che sembra essere condito più che dalle prelibatezze bensì dall’amore. “Non è come sembra. (Spoiler: invece sì)”, scrive così Luca Vezil in bianco sulla foto pubblicata su Instagram, una sorta di messaggio nemmeno tanto criptico volto a confermare la sua nuova liaison con Virginia Stablum. Se ciò corrispondesse al vero, non resta che attendere le prossime settimane dove forse i contributi saranno ancora più espliciti dal punto di vista delle conferme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA