Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni/ “Ci siamo conosciuti a Mykonos, ma…”

Chi è Luca Vezil?

Luca Vezil è il fidanzato di Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni. Un grande amore nato tra i due influencer che si sono incontrati per la prima volta giovanissimi a Mykonos. A raccontarlo dalle pagine di Vanity Fair è stato proprio l’igienista dentale oggi “promosso” a influencer: “ho conosciuto Valentina in vacanza a Mykonos: eravamo piccoli, lei aveva 16 anni e io 18.Poi ci siamo persi di vista e abbiamo iniziato a frequentarci che io avevo 21 anni. Un giorno mi disse che sua sorella sarebbe andata a Genova per un evento, ma lì per lì non capivo il perché: mi spiegò cosa faceva, ma non realizzai. Quando cominciammo a frequentarci più seriamente e capii che c’era la possibilità di aprire un blog, lo feci anch’io: era una roba nata per scherzo, senza ambizione”.

L’amore è nato qualche anno dopo, ma da allora non sono si più lasciati. Eppure i sogni di Luca erano ben diversi: “volevo diventare dentista. Quando accompagnavo mio fratello allo studio perché portava l’apparecchio vedevo il dentista molto sicuro di sé e mi affascinava: inutile dire che i miei erano contentissimi. Verso i 17 anni ho avuto, però, qualche dubbio e ho pensato di fare Design: non mi vedevo sempre nello stesso studio con le stesse persone dentro a quattro mura”.

Luca Vezil su Instagram: “Sorrido perché sono una persona solare”

La storia d’amore tra Luca Vezil e Valentina Ferragni procede a gonfie vele. Entrambi sono seguitissimi sui social complice anche la fama internazionale della sorella Chiara Ferragni. Su Instagram Luca è molto seguito e le sue foto fanno acchiappa like! L’igienista dentale però non è il classico bello che non balla, anzi tutt’altro. Proprio dalle pagine di Vanity Fair ha condiviso una riflessione sulle apparenze: “lavoriamo sui numeri e un po’ mi spiace che i post in cui sono a torso nudo funzionino più di quelli più riflessivi dove scrivo qualche considerazione personale. Mi dispiace, perché il “bello senz’anima” non mi è mai appartenuto come figura. Mi è stato fatto notare, però, che il Luca con il capello perfetto dei post sembra molto diverso dal Luca che fa battute nelle Stories”.

Tra le sue passioni c’è sicuramente lo sport e l’attività fisica: “è un modo per scaricare lo stress e i pensieri, concentrandomi sul mio obiettivo fisico e mentale. Questo mi ha aiutato a conoscere meglio me stesso e ad ascoltarmi, a cercare di capire le cose che non vanno. È un po’ la mia terapia, se mi passa il termine”.



