Luca Vezil ha una nuova fidanzata?/ Dopo Valentina Ferragni, pizzicato con…

Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno formato per anni una coppia bellissima e innamorata. La loro storia, però, è finita qualche tempo fa come hanno annunciato loro stessi ed oggi, pare che Luca Vezil stia voltando pagina. Il settimanale Chi, nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 9 novembre, pubblica le foto dell’ex fidanzato di Valentina Ferragni in compagnia di una misteriosa ragazza. Le foto sono state scattate di sera durante la notte di Halloween.

Nelle foto in questione, Vezil è truccato e vestito per festeggiare Halloween e, al suo fianco, c’è una bellissima ragazza con cui beve un drink. L’identità della ragazza resta top secret. Non si sa, infatti, chi sia e che lavoro svolga, a pare che la frequentazione tra i due vada avanti da diverse settimane.

Luca Vezil e la misteriosa ragazza sono stati pizzicati insieme in quel di Milano. Una frequentazione di cui non c’è traccia sul profilo Instagram di lui. Non sembrerebbero esserci novità, invece, nella vita privata di Valentina Ferragni che, invece, ha festeggiato la notte di Halloween con la sorella Chiara.

Le Ferragni hanno partecipato, insieme ad un gruppo di amici, ad una festa che si è tenuta a Palazzo Parigi per un party a tema popstar. Le due sorelle erano vestite una da Katy Perry e l’altra da Christina Aguilera. Dopo essersi amati per anni, dunque, Luca e Valentina stanno andando avanti con le rispettive vite.

