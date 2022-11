Luca Vezil, la verità sull’addio a Valentina Ferragni/ “Sono stato lasciato e…”

Luca Vezil rompe il silenzio su Valentina Ferragni

Luca Vezil smentisce di avere una nuova relazione e rompe il silenzio sulla fine della lunga storia d’amore vissuta con Valentina Ferragni. La sorella più piccola di Chiara Ferragni e Luca Vezil sono stati insieme per diversi anni. Il loro è stato un grande amore coronato da una convivenza e dall’adozione di un cane. Un amore che, però, è finito come hanno annunciato entrambi attraverso un comunicato congiunto. Oggi, però, Vezil ha deciso di parlare e svelare nuovi dettagli sulla fine della relazione.

“Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso – scrive tra le sue Instagram Stories – “Asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa: quando sono stato lasciato, ho accetto di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua decisione di non rendere pubblici i dettagli della stessa, ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza e basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori, l’affetto della mia famiglia e i miei amici”, aggiunge.

Luca Vezil e il motivo della fine della storia con Valentina Ferragni

Luca Vezil, poi, si lascia andare parlando nello specifico della fine della storia d’amore con Valentina Ferragni. “In questo periodo – prosegue ancora – ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro. Avessi cercato visibilità mi sarei comportato diversamente. Visto che questo scoop è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso né causato, inviterei chi ha espresso giudizi a rivedere le sue posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro. La vita continua e è mia intenzione guardare avanti sempre”, fa sapere ancora.

Alla fine di un grande amore, Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno intrapreso due strade differenti. Nessuno dei due, tuttavia, ha voltato pagina con nuove persone. Entrambi, infatti, restano single per il momento.













