Luca Vismara, critica il bacio tra Cecchi Paone e Antolini/ “Di cattivo gusto”

Luca Vismara l’attacco al bacio di Cecchi Paone con il compagno: le sue parole

Luca Vismara, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha espresso il suo dissenso relativamente al bacio appassionato tra Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. I due concorrenti sono stati spesso ripresi dalle telecamere con primi piani che lasciano trapelare tutta la passione tra loro, ma non tutti hanno gradito.

Luca Vismara, sui social, ha dichiarato: “A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay lesbo o di stoca*zo mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto“. L’ex naufrago, dunque, non ne fa un discorso di genere o preferenze sessuali ma di “buon gusto” nel mostrare alcune di queste manifestazioni in diretta televisiva. Questo farà esplodere la polemica sui social? Cosa ne penseranno in merito i diretti interessati?

Alessandro Cecchi Paone litigio con il compagno Simone: “trovatene un altro”

Alessandro Cecchi Paone e il compagno Antolini hanno avuto un primo scontro sull’Isola dei Famosi 2023. Simone ha avuto un momento di sconforto: “Ho bisogno, quando non riesco più a capire cosa mi circonda, quanto tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo vedo”.

Questo discorso ha fatto infuriare il conduttore che ha replicato: “Trovatene un altro! Se io non sono capace, bisogna che trovi qualcuno che lo sia!“. La lite è andata avanti per un po’, ma poi la coppia ha chiarito e ha suggellato la pace con un lungo bacio. Simone si è poi sfogato in confessionale: “Ho semplicemente avuto un piccolo crollo, derivato dalla permanenza all’Isola e anche da un punto mio interiore, in quanto sto facendo un percorso e, come tante altre cose, a volte si può scendere per poi risalire”.

