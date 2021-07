Luca Vismara ex Amici, figlio Viviana Stucchi/ “Da piccolo volevo essere come lei”

Viviana Stucchi è stata una delle concorrenti della prima edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle persone âgé che cercano una seconda opportunità di successo nel mondo della musica. Nel caso di Viviana, in particolare, la fama era arrivata quand’era piccolissima, in concomitanza con la sua partecipazione allo Zecchino d’oro 1964 con la canzone vincitrice Il pulcino ballerino. In seguito, però, il sogno di cantare è sfumato, e Viviana ha intrapreso la strada dell’insegnamento (è docente di educazione fisica presso le scuole medie di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza).

Nel 2018, anche suo figlio Luca Vismara ha scelto la televisione per esordire nel mondo della musica, ed è per questo che l’abbiamo visto esibirsi ad Amici 17 per tutte le puntate fino a un passo dal serale (è stato eliminato poco prima dell’inizio di quest’ultima fase). In seguito, Vismara ha preso parte anche all’edizione 2019 del reality show L’isola dei famosi.

Il successo all’estero di Luca Vismara

Luca Vismara si è avvicinato al mondo dello spettacolo proprio grazie a sua madre Viviana Stucchi. “La mia passione per la musica è nata da piccolino: mia madre, Viviana Stucchi, nel 1964 ha vinto lo Zecchino d’oro con la canzone Il pulcino ballerino e mi ricordo che la invitavano spesso per cantarla nei programmi Tv per cantarla. La guardavo ammirato, mi sarebbe piaciuto un giorno essere io su un palco per cantare le mie canzoni. Il tutto si è concretizzato nel 2014, quando quasi per gioco scrissi la mia prima canzone che riscontrò un buon successo in Nord Europa”. La canzone in questione era In My Arms: “Dopo essere stato in Top 10 in Svezia, Danimarca e Norvegia ho firmato un contratto con Universal Music per tre anni. È nata quasi per gioco: stavo partendo per l’Erasmus proprio in Svezia e oltre i miei bagagli, ho portato con me un piccolo sogno: portare all’estero la mia musica e ce l’ho fatta”.

Luca Vismara: “Amici esperienza indimenticabile”

In un’intervista rilasciata nel 2018 a Blasting News, Luca Vismara parla a lungo della sua prima, grande esperienza musicale, Amici 17, che descrive come ‘molto difficile’, per quanto sia stata ‘indimenticabile’: “È un programma che ti mette alla prova, sia dal punto di vista fisico (ho perso ben 10 kg) che psicologico. È una grande scuola di spettacolo – prosegue – impari a stare su un palco davanti a un pubblico, stare davanti alle telecamere, a confrontarti con grandi professionisti che ne sanno più di te. Amici è veramente una scuola, molto più di ciò che si vede in Tv”.



