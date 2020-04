Luca Vismara “Mia nonna Carla è morta”/ “Se n’è andata prima di tutto questo casino”

Pubblicità

Con un toccante post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto altrettanto commovente, Luca Vismara ha deciso di comunicare il suo grave lutto. Il cantante, ex concorrente di Amici e l’Isola dei Famosi, ha ammesso di aver perso sua nonna, Carla, lo scorso 28 febbraio ma di aver deciso di non dire nulla, almeno fino ad oggi. “Ho perso mia nonna. Nonna Carla, mamma di mia mamma Viviana, se n’è andata il 28 febbraio scorso.” ha esordito Vismara nel suo lungo post. Così ha continuato: “Oggi avrebbe compiuto 96 anni, sarebbe stato il suo compleanno. Oggi non ci sono torte, non ci sono candeline da spegnere. Non ho detto nulla a nessuno. Se n’è andata appena prima che scoppiasse tutto il casino che ci ha travolto”.

Pubblicità

Luca Vismara ricorda sua nonna Carla: “Ci ha lasciati con un gesto d’amore”

Nonna Carla è morta prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, è per questo che, spiega Luca Vismara, tutti i suoi cari hanno potuto salutarla un’ultima volta al funerale. “Ci ha lasciato con l’ultimo gesto d’amore: – scrive il cantante nel suo lungo post su Instagram – abbiamo potuto salutarla per l’ultima volta, ha avuto un funerale. Ai lutti, per fortuna, non sono abituato. Non ho detto nulla perché ho persino pensato di esser stato più fortunato di altre famiglie che un funerale non l’hanno potuto celebrare per i propri cari. È stata una bella botta. Eppure non riesco a piangere”. Luca ammette che sarà impossibile dimenticare: “la bellezza interiore ed esteriore che non sfioriva (aveva tutti i denti suoi!). Le devo il sorriso. Sorriso che mai nessuno potrà levarmi. Nemmeno la fine della vita. Buon compleanno, nonna”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA