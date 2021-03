Luca Ward/ Dal Gladiatore alla morte del padre a soli 58 anni “un dolore immenso”

Luca Ward a Verissimo per parlare della sua carriera e della sua vita privata

Luca Ward pomeriggio sarà ospite a Verissimo per parlare della sua vita privata ma anche di quella che è la sua vita professionale specie adesso che le cose non si sono messe bene per il mondo dello spettacolo. Sicuramente lui non ha bisogno di presentazioni perché è un attore di successo e, sicuramente, un doppiatore noto in tutto il mondo. Come è stato questo ultimo anno per lui e cosa è successo nella sua vita dal primo lockdown? Siamo sicuri che oggi Silvia Toffanin non solo riuscirà ad indagare sulla sua vita in questo momento ma anche sui suoi progetti futuri. Cosa ne sarà dell’attore e della sua intensa voce prossimamente?

Salvo, fratello Luigi Mastroianni/ "Mi hanno accusato di sfruttarlo ma io.."

Il dolore per la perdita del padre a soli 58 anni

Chi conosce Luca Ward sa bene che anche lui è figlio d’arte e che, esattamente come il loro padre, Aleardo Ward, ha intrapreso la carriera da attore e doppiatore. Purtroppo però il suo amato padre lo ha lasciati quando ancora lui e i suoi fratelli erano dei bambini scomparendo prematuramente il 3 dicembre 1973 lasciandosi alle spalle proprio i suoi figli che avevano intorno ai dieci anni, un lutto tremando che sicuramente ha segnato la vita dell’attore costretto poi a crescere senza il padre e senza una spalla importante anche nel lavoro visto che anche lui era doppiatore e aveva un debole per la recitazione, il teatro e la radio. A quel punto Luca per poter continuare a pagare i suoi studi inizia a lavorare come facchino, venditore di caramelle e benzinaio.

LEGGI ANCHE:

Luigi Mastroianni, Verissimo/ Lotta contro il bullismo in nome dell'inclusione ma..Anna Scuderi, fidanzata Luigi Mastroianni/ "Ho voluto proteggerla dai social ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA