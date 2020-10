Luca Ward è Amanda Lear / Trasformazione choc sul palco di Tale e Quale Show

Luca Ward cerca di scalare la classifica di Tale e Quale Show 2020 con una trasformazione choc. Nella quinta puntata del programma di Carlo Conti, il famoso attore e doppiatore indossa i panni di Amanda Lear e prova a stupire la giuria ed il pubblico a casa. Un compito arduo, soprattutto se consideriamo che Luca Ward dovrà “ripartire” dal terzultimo posto della scorsa settimana. Dipendesse dai fan, il famoso doppiatore sarebbe di diritto al primo posto della graduatoria. In gara però ci sono altri agguerriti concorrenti, di cui sette hanno saputo riscuotere maggior consenso nell’ultima puntata. Parliamo ovviamente di Pago, Virginio, Giulia Sol, Francesca Manzini, Barbara Cola, Sergio Muniz e Carolina Rey. Stasera Luca Ward spera che la classifica finale sia diversa, con la trasformazione in Amanda Lear che si preannuncia alquanto interessante. Arte, fascino e trasgressione: il sessantenne di Ostia Lidio riuscirà a fare centro?

Luca Ward è Amanda Lear, nuova trasformazione a Tale e Quale Show

I fan di Luca Ward aspettano con ansia di vederlo all’opera questa sera nella quinta puntata di Tale e Quale Show. C’è grande curiosità di capire come il famoso doppiatore si calerà nei panni di Amanda Lear, dopo aver già affrontato sfide particolarmente impegnative, come quella della scorsa puntata con Fred Bongusto. Rispetto all’apparizione precedente, in cui non era riuscito ad evitare l’ultimo posto, Luca Ward ha guadagnato un paio di posizioni. Un bottino ancora amaro per i fan, che auspicano ad assegnazioni più benevole per il proprio beniamino. Parte degli internauti è infatti convinta che Luca Ward sia stato in qualche modo penalizzato dai sorteggi e che avrebbe potuto godere di sorte migliore. Vedremo se nonostante le difficoltà dell’assegnazione di questa settimana (Amanda Lear), Luca Ward riuscirà a cavarsela egregiamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA