Luca Ward è Domenico Modugno/ Penultimo a Tale e Quale Show: oggi il riscatto?

Luca Ward è Domenico Modugno nella sesta puntata di Tale e Quale Show. Ardua impresa per l’esperto attore e doppiatore: ricalcare la voce e l’interpretazione di uno dei più grandi della musica leggera italiana cercando di convincere i giudici in studio della bontà della sua performance. Di fatto si tratterà di provare in ciò che non è riuscito nel corso della quinta puntata, quando le sue ambizioni si sono scontrate con la difficoltà di eseguire in maniera credibile uno dei brani di maggiore successo e popolarità di Amanda Lear. Nonostante gli sforzi e la professionalità che sempre contraddistinguono l’operato di Luca Ward all’interno di Tale e Quale, il responso dei giurati non è stato quello sperato: l’attore ha chiuso infatti la puntata in ottava posizione, facendo meglio delle sole Francesca Manzini e Carmen Russo.

LUCA WARD E’ DOMENICO MODUGNO NELLA SESTA PUNTATA DI TALE E QUALE SHOW

Ma qual è stato, nello specifico, il voto che ogni giudice ha attribuito a Luca Ward nella precedente puntata di Tale e Quale Show? Il giurato più severo nei suoi confronti è stato Vincenzo Salemme, che gli ha assegnato otto punti. Sul giudizio di 9 punti a Luca Ward hanno concordato invece Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Il più generoso è stato invece il giudice speciale della puntata, Nino Frassica, che ha assegnato al collega 10 punti. In tutto, dunque, Luca Ward ha racimolato un bottino molto magro di 41 punti: a risentirne è stata la classifica generale. Dopo questo risultato, all’alba della sesta puntata, Luca Ward si ritrova attualmente a quota 176 punti, in penultima piazza. Peggio di lei, maglia nera di Tale e Quale, c’è finora la sola Carmen Russo: obiettivo minimo tenere a distanza di sicurezza l’ultima della classe.





© RIPRODUZIONE RISERVATA