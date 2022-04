Luca Yurman affonda Amici 21 sulla prova barre/ “Califfo… ti siamo vicini… “

Amici 21, Luca Jurman torna a sentenziare sul talent: l’affondo social

Ci siamo, manca poco al settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 202w su Canale 5. All’atteso appuntamento tv, tra le altre sfide all’ultimo sangue, è previsto un guanto di sfida voluto da Anna Pettinelli, che è ora oggetto della polemica sollevata dall’ex insegnante storico del talent, Luca Jurman. L’ex volto Amici torna in queste ore all’affondo sul talent condotto e prodotto da Maria De Filippi, rispetto ad una peculiare tendenza del talent fortemente dibattuta, ovvero la modifica dei testi originali di canzoni con l’aggiunta di barre. Delle modifiche che all’occorrenza vengo richieste in particolare, spesso e volentieri, dagli insegnanti di ruolo Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il guanto che è ora oggetto di contestazione da parte di Jurma vede la Pettinelli chiamare Luigi, Alex e Sissi a sfidare il suo pupillo Albe in una prova di canto sulla scrittura creativa, che consiste nel cambiare il testo di Tutto il resto è noia di Franco Califano, eccetto il ritornello. Un guanto sull’interpretazione, il canto e la scrittura creativa, che metterebbe in risalto le doti di Albe, secondo classificato ad Amici 21 dopo il decimo eliminato -avvezzo a ricorrere alle barre nelle cover – LDA- in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia.

La prova in questione, che molti telespettatori attendono impazienti, è però contestata dagli sfidati Alex e Sissi e l’ex Amici, Luca Jurman, che in un post al veleno pubblicato su Facebook si dà ora allo sfogo contro Anna Pettinelli, tacciandola di profanare testi sacri della musica con l’aggiunta di barre ad Amici 21.

Luca Jurman e il post al veleno su Amici 21

Contrariamente, quindi, alla generazione Z, che sembra prediligere di Amici 21 proprio il ricorso alle barre nella rivisitazione di pezzi cult per le cover nel canto, Luca Jurman si dichiara allibito rispetto ai guanti di sfida che prevedono la rivoluzione testuale delle canzoni originali. “CARO ”CALIFFO”…..CHE JE VOI DÌ?? -esordisce l’ex insegnante di Amici, stigmatizzando indirettamente il guanto Pettinelli su Tutto il resto è noia, che vedrebbe Albe sfidare Luigi, Sissi e Alex al settimo serale di Amici 21-. Io non so che dire, davvero, però sappi che….ti sono (siamo) vicino”. Il messaggio, in chiave sarcastica, si palesa essere uno sfogo che Jurman indirizza al compiano cantautore Franco Califano. Il messaggio, quindi, prosegue, nel post polemico postato dall’ex Amici su Facebook: “Voi cosa ne pensate? Dai, prendiamola a ridere, forse è meglio, come quando da bambini/ragazzini si disegnavano i baffi sulla copia del dipinto della Gioconda, no?? Solo che la Maestra in quel caso (se ricordo bene)ci tirava le orecchie, non ci diceva: “bravo!!! Ma guarda che bei baffi che hai fatto sull’opera di Leonardo….bravo bravo bravo!!”. E ancora, in conclusione: “No, non ci diceva bravo. Ricordo male?? P. S.: A scanso di equivoci di “malpensanti”, questo post è su segnalazione di T. C., persona gentile che segue la mia pagina e che ringrazio per avermi segnalato con un link in pvt l’accaduto. #talent #opereintoccabili #giocareafareigrandi #vabenetutto #artisti #ancheno #musica #nessunodiceniente”.

Il riferimento della contestazione mossa da Luca Jurman, anche se non esplicitato, è proprio al guanto di sfida che Anna Pettinelli avanza contro i team avversari ad Amici 21, capeggiati da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini (che rifiuta la prova), per il settimo serale. Che la voce Rds possa replicare all’esperto musicista?











