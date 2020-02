Luca Zanforlin (autore Amici) vs Morgan/ “Imbarazzante! Gli servono specialisti seri”

Non si placano le polemiche sul caso Bugo-Morgan. Il primo ha parlato a Domenica In, l’altro invece ha scelto di raccontare la sua verità a Live Non è la D’Urso. Ma se il primo è apparso visibilmente scosso e turbato per quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020, ribadendo la sua versione con toni pacati, senza offendere Morgan. Ma l’amico invece ha usato parole forti da Barbara D’Urso. Il clima tra l’altro era diverso, tra battute e risate. Proprio mentre Morgan parlava su Canale 5, lo storico autore e braccio destro di Maria De Filippi, Luca Zanforlin, ha pubblicato una storia su Instagram scagliandosi contro l’ex frontman dei Bluvertigo. «Provo un forte imbarazzo nel vedere gente con seri problemi essere ascoltata da luci e paillettes e non specialisti seri», ha scritto. Quello di Zanforlin però non è solo un attacco a Morgan, ma anche a chi gli ha dato spazio per raccontare la sua verità, fatta però anche di insulti.

LUCA ZANFORLIN “MORGAN DOVREBBE ESSERE ASCOLTATO DA SPECIALISTI SERI”

Incurante delle critiche, Barbara D’Urso, oggi ha ringraziato i telespettatori che hanno seguito la puntata di “Live Non è la D’Urso”. «Buongiorno CHOC! @LiveNoneladUrso cresce ancora! Picchi del 29% di share e di 4mln di spettatori! Nella serata della settimana più ricca di offerta su tutte le reti! Col derby di calcio! Media del 16,7% con i nostri talk! E con tutta la nostra amata pubblicità! GRAZIE!». Ma sui social non mancano le critiche: «Ho cercato di recuperare l’intervista di Morgan dalla D’Urso. Ho spento la Tv dopo 5 minuti. Il vomito proprio. Uno scempio. Dalla gente che urlava il nome di MORGAN a lui che si finge vittima e parla male della Mescal e di Bugo. Ci vuole fegato a guardare sta roba qua». Un altro utente su Twitter ha scritto: «Il finto vittimismo di #morgan è più vergognoso della sua voce. Squallido. #noneladurso». Infine, un altro attacco: «La tristezza di tutta questa pagliacciata non è Morgan ma Barbara D’Urso che ancora una volta ha dato visibilità a questo pazzo maleducato. Fate pena ad aver messo su questo teatrino infamando Bugo senza avergli dato la possibilità di ribattere».

