Luca Zigliana/ Litiga con tutti e dal preside… (Il Collegio 5)

Luca Zigliana è uno dei protagonisti di questo Collegio 5 ma non è tutto oro quello che luccica e, nonostante i suoi ultimi successi, sembra che i suoi compagni siano pronti a voltargli le spalle. Pomo della discordia è stato un piccolo incidente notturno, se così possiamo definirlo, in cui i compagni hanno ‘osato’ svegliarlo disturbando il suo riposo. Nella scorsa puntata del docureality di Rai2, Luca Zigliana era a letto mentre i suoi compagni di stanza sono entrati dentro, femmine e maschi, gridando, urlando ed emettendo rumori poco consoni alla vita sociale e scolastica. Proprio questo comportamento ha fatto infuriare il giovane adolescente originario di Bergamo che a quel punto si è presentato dal preside facendo nomi e cognomi di tutti quelli che lo hanno disturbato. Ciliegina sulla torta di una puntata davvero al cardiopalma, è stato il momento in cui ha etichettato I Promessi Sposi come una tragedia firmata da Alessandro Manzoni. Il professore Andrea Maggi non ha apprezzato la sua uscita e lo ha subito ripreso facendogli notare che alla fine i due protagonisti si sposano. Lui ha cercato di rimediare ma era ormai troppo tardi anche se ha evitato una passeggiata dal Preside. Cosa combinerà in questa puntata Luca Zigliana?

Luca Zigliana a Il Collegio 5 contro tutti ma…

Ma chi è Luca Zigliana? Classe 2005, il giovane nasce a Bergamo nel 2005 ma non sappiamo ancora quale sia di preciso la sua data di nascita visto che si nasconde dietro un velo di privacy. La prima cosa che abbiamo imparato di lui è quello che hanno rivelato i suoi genitori ovvero il fatto che non ha un buon rapporto con la scuola pur confermando che è molto intelligente. Il suo sbattimento è comunque quello di continuare a vivere con se stessi e, quindi, sopportarsi e supportarsi stanco dei pregiudizi e dei modelli di bellezza che soprattutto i giovani continuano ad osannare. La sua negatività intrinseca lo aiuterà o cambierà in questo percordo?



