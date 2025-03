Ha dato il volto al Commissario Montalbano ma non è stato questo l’unico ruolo di gran successo di Luca Zingaretti, nato a Roma nel 1961. L’attore ha interpretato tanti ruoli in carriera, cominciata dopo aver studiato all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma. Tra i suoi professori il caso vuole che ci fosse anche Andrea Camilleri, lo scrittore che ha dato vita al Commissario Montalbano, ma anche stimato regista e sceneggiatore nonché drammaturgo. Solamente diversi anni più avanti i due avrebbero cominciato a lavorare insieme, spalla a spalla, dando vita ad un capolavoro televisivo.

Per Luca Zingaretti sono state tante le esperienze televisive, nella maggior parte dei casi in miniserie tv, con interpretazioni di personaggi realmente esistite. Varie anche le esperienze a teatro di Luca Zingaretti, che ha diretto nel 2007 il primo spettacolo, “La sirena”. L’attore romano si è anche autodiretto in una serie di spettacoli. Come doppiatore, invece, ha dato voce al padre di Nemo nel film d’animazione del 2003 “Alla ricerca di Nemo”. È stato poi Marlin anche ne “Alla ricerca di Dory” del 2006. Dunque un attore poliedrico, in grado di recitare e scrivere anche a teatro, ma allo stesso tempo di doppiare personaggi iconici.

Luca Zingaretti, chi è: “Il trauma della perdita dei capelli”

Per Luca Zingaretti una sliding door è arrivata a vent’anni con la perdita dei capelli. A raccontarlo è stato proprio lui, al Corriere della Sera: “A 20 anni nessuno è contento di perdere i capelli. Il problema è come si supera il trauma e tante volte ho recitato con la parrucca. Poi è anche vero che la capigliatura per chi fa il mio mestiere non è una cosa secondaria” ha spiegato. Nonostante per lui sia stato un trauma, Luca Zingaretti resta un attore molto apprezzato, anche per via del suo aspetto fisico, che ha sempre ottenuto importanti apprezzamenti dal pubblico.