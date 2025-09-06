Chi è Luca Zingaretti, l'attore che interpreta il Commissario Montalbano? Gli esordi dopo l'Accademia di Arte Drammatica a Roma

Luca Zingaretti, l’attore che ha da sempre dato il volto al Commissario Montalbano, è nato a Roma nel 1961 e dopo aver giocato a calcio fin da ragazzino, è arrivato a vestire la maglia del Rimini Calcio. Proprio in quel periodo si è reso conto di voler recitare e ha così lasciato il mondo del calcio per dedicarsi alla recitazione. Dopo aver frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma, Luca Zingaretti ha cominciato a ricoprire i primi ruoli cinematografici e poi più avanti ancora a recitare nelle prime serie televisive. Nel 1999 è arrivata la grande opportunità che ne avrebbe poi segnato la carriera: per la prima volta Zingaretti ha vestito i panni di Salvo Montalbano, il famoso commissario di polizia descritto da Andrea Camilleri nei suoi libri.

La serie televisiva ha ottenuto, in pochissimo tempo, un successo straordinario tanto che le stagioni sono andate avanti ancora a lungo, seguendo la trama dei libri, altrettanto di successo, di Camilleri. Negli anni duemila Luca Zingaretti non ha solo recitato nei panni di Salvo Montalbano ma ha anche ricoperto altri ruoli tra televisione e cinema.

Luca Zingaretti, chi è: “Volevo fare il giornalista”

Nel 2007 Luca Zingaretti ha diretto il suo primo spettacolo come regista a teatro. Come doppiatore, invece, è stato Nemo ne “Alla ricerca di Nemo”: per questa interpretazione ha vinto il Nastro d’argento al miglior doppiaggio maschile. Parlando a Verissimo, l’attore romano ha dichiarato: “Io mi sento ancora un ragazzo. Ho avuto la fortuna di essere sempre estremamente curioso. Mi interessa la vita che mi circonda, le persone e le loro storie: per il mio mestiere, questo è un bene”. L’attore, ancora, ha rivelato: “L’idea al liceo era quella di fare il giornalista. Poi in quinto liceo facemmo un corso di recitazione: così un mio amico mi propose di fare l’esame in accademia. Io lo accompagnai e presero me e non lui. È un mestiere totalizzante e ho poi capito che non ne avrei potuto più fare a meno. Mia madre era felicissima, mio padre un po’ meno”.