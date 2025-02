Luca Zingaretti, chi è l’attore che interpreta Salvo Montalbano

Tra i tanti ruoli interpretati in carriera da Luca Zingaretti, nato a Roma nel 1961, il più noto è sicuramente quello del commissario Montalbano, che gli è valso l’amore del pubblico e una grande popolarità. L’attore ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma, e tra i docenti ha avuto proprio Andrea Camilleri, l’autore di vari romanzi che vedono come protagonista il commissario Montalbano al quale più tardi Zingaretti ha prestato volto e voce, dopo la sua trasposizione cinematografica nella celebre fiction andata in onda sulla Rai. Oltre al cinema e alla tv, Zingaretti si dedica anche alla regia, nonché al teatro e al doppiaggio.

Luca Zingaretti: “Non ho ripetuto sempre lo stesso Montalbano”

Intervistato dal Corriere, Luca Zingaretti ha raccontato come è cambiato negli anni il suo personaggio, spiegando innanzitutto di non essere mai coinciso con lui: “Lo sono stato per due mesi all’anno, al massimo tre, e non tutti gli anni. Ho sempre fatto anche altro”. L’attore ha poi spiegato di aver abbandonato il personaggio nel 2008 perché Andrea Camilleri, il regista e lo scrittore che ha ideato il personaggio nei suoi libri, “sosteneva la necessità di uscire tra gli applausi, andarsene prima di aver stufato”.

Luca Zingaretti, però, è tornato perché voleva vedere evolvere il personaggio al quale aveva dato il volto per dieci anni. “Non penso di aver ripetuto per vent’anni lo stesso Montalbano” ha spiegato ancora l’attore e regista romano. Nonostante abbia interpretato tanti ruoli nel corso della sua carriera, Luca Zingaretti ha legato inevitabilmente il suo volto a quello del commissario Salvo Montalbano: il ruolo, iconico, gli è valso una popolarità importante in Italia e in tutto il mondo, restituendogli un grande amore da parte del pubblico che ha apprezzato profondamente il suo personaggio e la sua interpretazione magistrale durata appunto vent’anni.