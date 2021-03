“Luca Zingaretti ha il Covid”/ Positivo dopo ultima puntata Commissario Montalbano?

Anche l’attore Luca Zingaretti sarebbe risultato positivo al Covid. A riportare l’indiscrezione con una “flash” è stato il portale Dagospia che ha annunciato: “Il fratello del segretario uscente del Pd è risultato positivo dopo che su Raiuno è andata in onda, lunedì, l’ultima puntata del Commissario Montalbano”. Un appuntamento televisivo degno di nota e che è stato seguito dalle non poche polemiche da parte dei fan della serie che si ispira ai libri di Andrea Camilleri, basata sulle vicende del poliziotto siciliano, dopo il finale con tradimento alla fidanzata storica.

Una vera e propria doccia fredda per gli estimatori dell’attore del quale tuttavia Dagospia non aggiunge ulteriori dettagli rispetto allo stato attuale di salute di Luca Zingaretti. Sui social, intanto, il popolare interprete del Commissario più famoso del nostro piccolo schermo non ha confermato (nè smentito) la notizia giunta in questi minuti dal portale di Roberto D’Agostino, e l’ultimo post su Instagram resta quello scritto dall’attore per ringraziare il pubblico dello straordinario successo ottenuto.

LUCA ZINGARETTI, IL SUCCESSO DEL COMMISSARIO MONTALBANO NELL’ULTIMO POST

Alla bellissima notizia dei 9 milioni di spettatori sintonizzati per assistere all’ultima puntata della serie Il Commissario Montalbano, se ne è aggiunta una meno bella in seguito alla (per ora presunta) positività al Covid di Luca Zingaretti. L’attore – che del film tv Il metodo Catalanotti è stato anche il principale regista oltre che protagonista – aveva dedicato nelle passate ore un pensiero proprio al successo ottenuto: “Un risultato così significa “condivisione”. Significa “ritrovarsi”, significa un popolo che quando viene chiamato a raccolta risponde compatto, con amore”, aveva detto, “E di questi tempi non è tanto, è tutto”. L’attore aveva manifestato anche tutta la sua nostalgia rispetto a quegli odori delle spiagge siciliane: “ne ho assaporato i colori, ho gustato la dolcezza di quei nostri luoghi. È stato bello per me commuovermi ed emozionarmi, intenerirmi e sorridere per le debolezze dei nostri amici, per i loro difetti, per le loro vicende, per le loro vigliaccherie e per i loro amori così semplicemente autentici e umani”, aveva detto nel suo ultimo post social, in attesa adesso di poter avere notizie sul suo stato di salute.



