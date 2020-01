Luca Zingaretti, incidente in scooter: come sta?/ Roma, investito da auto in centro

Paura per l’attore Luca Zingaretti, coinvolto in un brutto incidente in scooter a Roma. L’interprete del Commissario Montalbano è stato travolto da un’auto anche se gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica sono ancora in corso. A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero che tuttavia tranquillizza sulle condizioni di Zingaretti il quale non avrebbe riportato fratture o lesioni tali da destare preoccupazione. Nonostante la notizia abbia fatto prontamente spaventare i fan pare che si sia trattato, fortunatamente, di un lieve incidente. Teatro del sinistro la centrale via Cola di Rienzo nel quartiere Prati della Capitale. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Zingaretti in seguito all’impatto sarebbe stato catapultato a terra mentre si trovava a bordo del suo mezzo su due ruote, uno scooter Kimko People che avrebbe riportato importanti danni. La notizia dell’incidente dell’attore detentore di importanti record in termini di ascolti per le sue apparizioni in serie e fiction tv arriva in un giorno drammaticamente particolare, dopo il gravissimo incidente in Valle Aurina, in cui sono morti 6 giovani.

LUCA ZINGARETTI, INCIDENTE IN SCOOTER A ROMA: COME STA?

L’incidente che ha visto coinvolto oggi l’attore Luca Zingaretti fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. A quanto pare le condizioni dell’interprete e volto di Montalbano sarebbero apparse discrete al punto da non aver necessitato il trasporto in ospedale rientrando a casa in taxi. Dalle ulteriori poche informazioni finora trapelate, pare che l’autista della vettura che lo avrebbe travolto si sarebbe fermato a prestare soccorso subito dopo lo scontro. L’auto coinvolta nel sinistro è una Nissan Note guidata da un uomo di 61 anni. Sul posto dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti del I gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Nonostante la paura, pare che nessuna delle persone coinvolte sia rimasta ferita né abbia necessitato il trasporto in ospedale. I maggiori danni sarebbero stati registrati proprio dal mezzo di Zingaretti.

