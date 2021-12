Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri/ Le figlie, gli amori della sua vita: “E non ho bisogno di altro..”

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Sposati dal 2012 hanno sempre dimostrato di essere molto uniti e innamorati. Zingaretti, famoso soprattutto per la sua interpretazione in Il commissario Montalbano, ha trovato con l’attrice di Napoli Velata, la sua anima gemella. “L’ho conosciuto sul set di una fiction, Cefalonia. L’ ho trovavo molto seducente, però all’epoca ero impegnata e poi gli attori li tengo sempre a distanza. Siamo stati a lungo solo amici. Un’amicizia che nascondeva una grande passione, ma noi non lo sapevamo. Lui mi marcava stretta. Mi ha corteggiata con molta discrezione, trovavo fasci di fiori bianchi ovunque mi spostassi. È stato assolutamente irresistibile.” Ha raccontato Luisa Ranieri in un’intervista rilasciata a Grazia.

Giancarlo Giannini ricorda Lina Wertmüller/ "Era la gioia e il piacere di vivere”

Un corteggiamento che ad un certo punto ha dato i suoi frutti e che con il tempo ha regalato ai due protagonisti una bellissima famiglia. Dal loro amore infatti sono nate le due figlie Emma e Bianca. Luca Zingaretti stravede per le sue principesse e non esita a condividere su Instagram scatti che lo ritraggono felice con loro durante i momenti di festa o di relax. L’ultima foto, tenerissima, ha fatto incetta di like: l’attore romano che, l’ 11 novembre scorso ha compiuto 60 anni, si è immortalato in pigiama, mentre soffia le candeline della sua torta di compleanno, circondato da Emma e Bianca che lo abbracciano. “E non ho bisogno di altro…” E’ la didascalia che accompagna l’immagine, corredata da un cuoricino rosso.

Shel Shapiro/ “Mia Martini? Sorella e amante: con lei una storia artistica”

Le figlie di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Emma Zingaretti, la primogenita è nata nel 2005. Emma invece è arrivata 10 anni più tardi, nel 2015. Nonostante la differenza di età, tra le sorelle c’è una bellissima complicità, anche grazie all’aiuto dei genitori che con il loro impegno e la loro presenza, riescono sempre a creare momenti piacevoli e sereni. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri infatti, nonostante siano sempre molto attivi e impegnati per lavoro, mettono sempre al primo posto la famiglia e le proprie figlie.

La coppia riesce sempre a trovare il modo per non stare troppo lontano da casa, raggiungendo sempre delle soluzioni con l’aiuto reciproco. Recentemente l’attore in occasione dell’evento conclusivo di Più libri più liberi, ha fatto un omaggio ad Andrea Camilleri scomparso nel 2019, leggendo i suoi scritti, iniziando dalla prima lettera del 1949, in cui lo scrittore siciliano racconta il suo arrivo a Roma. Luca Zingaretti ha interpretato il celebre personaggio nato dalla penna di Camilleri, Il Commissario Montalbano, nella serie Tv omonima, per ben quindici stagioni a partire dal 1999. Un ruolo che ha dato molto all’attore, sia in celebrità che in affetto da parte del pubblico italiano.

DOMENICA IN/ In cast di ‘7 donne e un mistero’ in sfida ne Il Musichiere con Pretelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA