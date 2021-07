Luca Zingaretti, marito Luisa Ranieri/ Dedica social nel loro 9º anniversario: “Noi…”

Luca Zingaretti è uno degli attori più conosciuti e apprezzati del panorama della fiction italiana. Lo stesso si può dire di Luisa Ranieri, che Zingaretti ha conosciuto proprio sul set di una miniserie televisiva, Cefalonia, e da cui ha avuto due figlie, Emma e Bianca, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015. La coppia si è sposata nel giugno 2012 con rito civile, a 7 anni dal loro primo incontro. La location scelta per le nozze è stata quella del castello di Donnafugata, nel ragusano, un territorio che Luca conosce bene, avendoci girato più stagioni di Montalbano. In precedenza, l’attore si era legato alla giornalista e scrittrice Margherita D’Amico, salvo poi separarsi nel 2004 e divorziare 4 anni più tardi.

Le dediche reciproche di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

In occasione del loro nono anniversario di matrimonio, ricorso il 23 giugno scorso, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno pubblicato due post sui loro rispettivi profili Instagram corredati da due dediche brevissime. “Noi”, appunta semplicemente Luisa sotto a un primo piano di coppia, mentre Luca pubblica una foto di loro due abbracciati e scrive “… di bellissime giornate trascorsi tutti insieme”. Del ‘bel’ quadretto descritto dall’attore fanno parte anche le loro due figlie, Emma e Bianca, che però i due preferiscono tenere in un certo modo nascoste, evitando di condividere troppe informazioni su di loro.

Il regalo delle figlie Emma e Bianca

Nessun lungo post né poesie romantiche, per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, che nel loro nono anniversario si sono limitati a pubblicare diverse foto. La terza, oltre a quelle già descritte, è lo scatto di un disegno ricevuto in regalo dalle loro due bambine. “Mamma + papà”, si legge sul foglio, che le piccole abbelliscono con un cuoricino come risultato di questa speciale addizione. Il disegno, condiviso nelle storie, è stato cancellato dopo 24 ore, così come le altre fotografie con cui hanno voluto ripercorrere questi anni trascorsi insieme.

