LUCA ZINGARETTI, MARITO LUISA RANIERI/ “Gli devo tanto. È un uomo e un attore solido”

La nuova puntata di Verissimo – Le storie si apre con l’intervista di Silvia Toffanin al Luisa Ranieri. Non manca un cenno al grande amore dell’attrice con suo marito Luca Zingaretti: “A Luca devo tanto. – ammette subito l’attrice, spiegando che la differenza d’età non è mai stata un problema per loro – Essendo un attore anche molto solido – quando io l’ho incontrato avevo 28 anni e lui 52 – lui mi ha preso per mano, era un po’ la figura paterna che non ho mai avuto, ma era anche l’amante, l’amore, il fidanzato migliore che si poteva desiderare, poi anche professionalmente. Anche solo guardarlo per me era un onore”, ha infine ammesso la Ranieri. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LUISA RANIERI/ "I miei genitori non mi hanno mai sostenuta, mia madre era spaventata"

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: il primo incontro

Luca Zingaretti è il marito di Luisa Ranieri. Un grande amore quello tra i due attori che hanno costruito una bellissima famiglia. Dal loro amore, infatti, sono nate due splendide figlie: Emma nata nel 2012 e Bianca nata nel 2015. Il primo incontro tra i due attori risale al 2005 quando entrambi erano impegnati sul set di Cefalonia. Un incontro che ha lasciato il segno, anche se entrambi erano reduci da una separazione. Un rapporto che è nato nel tempo come ha spiegato l’attrice napoletana a Verissimo: “è nato come stima professionale che si è trasformata in una relazione importante che ancora dura, in vita”. La differenza di età tra i due non è mai stato un problema come ha sottolineato la Ranieri: “io avevo 28 anni e lui 42 anni, ed è stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite”.

Luisa Ranieri: "Napoli? Tutto amplificato, Bari più dolce"/ "No vax? Al sud meno..."

Una cosa è certa, per Luisa Ranieri il marito e compagno di vita rappresenta “la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”. La coppia si è sposata dopo 8 anni di fidanzamento con una cerimonia intima e privata a cui hanno partecipato pochissimi amici e parenti.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: ““l’anniversario è tutte le mattine”

La storia d’amore tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti prosegue a gonfie vele. 10 anni d’amore e un matrimonio suggellato dalla nascita di due splendide figli. “E’ stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere” – ha detto la bellissima attrice dalle pagine di Vanity Fair. Anche l’attore, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo del Commissario Montalbano parlando della moglie ha detto: “l’anniversario è tutte le mattine, quando mi sveglio accanto a lei, la guardo negli occhi e capisco se il rapporto sta andando nella direzione giusta”.

Luca Zingaretti, marito Luisa Ranieri/ L'attore: "l’anniversario è tutte le mattine"

La Ranieri non nasconde di sentirsi una donna fortunata nell’averlo incontrato: “ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne” e proprio grazie a lui ha deciso di diventare mamma. “E’ stato Luca a farmi accarezzare l’idea di fare famiglia, di aggiungere qualcosa di grande” – ha concluso l’attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA