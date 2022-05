Luca Zingaretti, marito Luisa Ranieri/ L’attore: “l’anniversario è tutte le mattine”

Luca Zingaretti è il marito di Luisa Ranieri. Un grande amore quello tra i due attori amatissimi dal pubblico italiano. Proprio l’attrice, candidata ai Premi David di Donatello 2022 per il suo ruolo nel film “E’ stata la mano di Dio” ha rivelato dalle pagine di Vanity Fair: “è stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”. Un incontro che ha cambiato le vite di entrambi che sono diventati marito e moglie suggellando il loro amore anche con la nascita di due figlie: Emma nata nel 2012 e Bianca nata nel 2015.

Proprio la Ranieri parlando della maternità ha rivelato: “è stato Luca a farmi accarezzare l’idea di fare famiglia, di aggiungere qualcosa di grande”. Da quando è diventata mamma naturalmente la sua vita è cambiata come ha raccontato a Verissimo: “sono una mamma chioccia. Abbastanza protettiva e abbastanza severa. Infatti spero che un giorno le mie figlie stacchino loro questo cordone ombelicale e vadano altrove senza il peso di avere due genitori famosi”.

Luisa Ranieri: “Luca Zingaretti mi ha cambiato la vita”

Che dire, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si amano come il primo giorno. Proprio l’attore, volto noto del Commissario Montalbano, parlando della moglie ha rivelato: “l’anniversario è tutte le mattine, quando mi sveglio accanto a lei, la guardo negli occhi e capisco se il rapporto sta andando nella direzione giusta”. In diverse occasioni, invece, è stata proprio la prorompente attrice partenopea a parlare dell’amore per l’attore e regista: “sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne”.

Senza mezzi termini, la Ranieri ha confessato che Luca le ha cambiato le vita, mentre l’attore ha detto “lei per me è tutto”. Dediche d’amore bellissime tra i due che si sono incontrati per caso. A ricordarlo è stata proprio l’attrice: “io avevo 28 anni e lui 42 anni, ed è stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite”. Non solo, l’attrice ha aggiunto: “è stata la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”. Infine ha precisato: “sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne”.











