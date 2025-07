Luca Zingaretti non ci sta e con un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram denuncia quanto accaduto all’aeroporto di Fiumicino con la moglie di un politico nazionale. L’attore non fa nomi ma ha raccontato cosa ha visto la mattina di martedì 15 luglio 2025 mentre si trovava a Fiumicino in attesa del suo volo. “Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva prego”, ha raccontato l’amatissimo interprete de Il commissario Montalbano.

Parole durissime quelle di Zingaretti che non perdona tale gesto alla moglie del politico, rea di aver ignorato la fila superando chi, da tempo, stava aspettando il proprio turno.

Le parole di Luca Zingaretti diventano virali: le parole del web

Furioso, Luca Zingaretti ha concluso così il suo sfogo contro la moglie del politico: “Ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza? Vergognatevi“. Le parole dell’attore e regista sono diventate immediatamente virali e il popolo del web si è schierato dalla parte di Zingaretti a cui, tuttavia, in tanti hanno fatto una richiesta. “La colpa è nostra che andiamo ancora a votarli”, ha commentato un utente.

“Dovevi fare il nome però” o anche “Il nome o non succede niente“, hanno aggiunto altri utenti puntualizzando che, senza nome, non cambierà nulla. Tanta, dunque, l’indignazione da parte non solo di Zingaretti, ma anche di tantissimi utenti che applaudono il gesto dell’attore di denunciare quanto accaduto a Fiumicino pubblicamente.