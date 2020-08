Luca Zocchi: “Antonella Elia opinionista GF Vip, disgusto”/ Marito Fernanda Lessa…

Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, si scaglia contro Antonella Elia e la produzione del Grande Fratello Vip che ha scelto di puntare sull’ex valletta di Mike Bongiorno come opinionista della quinta edizione del reality che sarà condotta da Alfonso Signorini. Reduce dall’avventura a Temptation Island 2020 con Pietro Delle Piane con cui sta tentando un riavvicinamento dopo la rottura al termine del programma condotto da Filippo Bisciglia, Antonella Elia, secondo le indiscrezioni, sarà la sostituta di Wanda Nara e affiancherà Pupo. Una notizia che non è stata ancora confermata ufficialmente, ma che ha scatenato la dura reazione di Luca Zocchi che, attraverso delle storie pubblicate su Instagram, ha puntato il dito non solo contro la Elia, ma anche contro Endemol per averla scelta come opinionista.

LUCA ZOCCHI CONTRO ANTONELLA ELIA: “NON SONO PAZZO, PROTETTA AL GF VIP”

Antonella Elia, nella casa del Grande Fratello Vip, non ha avuto un buon rapporto con Fernanda Lessa ed oggi che il suo nome è stato accostato al reality show come opinionista, il marito della modella brasiliana, Luca Zocchi, esprime la propria opinionista attraverso i social. “Alla fin fine non sono pazzo, non siamo pazzi. Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Gf Vip. Dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island, recitando anche male con il suo compagno, alla fine sono riusciti a proteggerla. Avevamo ragione, era protetta come dicevamo”, ha detto. Nel mirino del marito di Fernanda Lessa, però, sono finiti anche Endemol e Alfonso Signorini. “Che disgusto e che bassezza Endemol. Provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere. Lei ha fatto di tutto e di più, non è stata sospesa né espulsa ma perché avevate già la vostra idea. Vi serviva come opinionista. Bravi! Complimenti Endemol, complimenti Signorini”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA