Luca Zocchi, chi è il marito di Fernanda Lessa/ “Ha sofferto per colpa mia ma oggi…”

Chi è Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa

Nel corso della sua complicata vita, Fernanda Lessa ha conosciuto alcuni amori che sono diventati per lei molto importanti. Ha amato Bobo Vieri, ha avuto una relazione con Vittorio Mango, produttore fotografico, poi nel 2006 nella sua vita è arrivato Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta, tastierista dei Subsonica. Il loro è stato un grande amore che ha portato alla nascita di due figlie: Lua Clara, nata il 18 ottobre 2007 e Ira Marie, nata il 14 agosto 2008.

La storia con Boosta però non ha avuto seguito. I due si sono lasciati ed è dovuto trascorrere qualche anno prima che Fernanda Lessa conoscesse colui che poi sarebbe diventato suo marito: Luca Zocchi. I due si sono sposati nel 2017 e da allora sono molto felici. Luca è un imprenditore che lavora nel campo dell’organizzazione di eventi ed è proprio ad un evento che i due si sarebbero incontrati la prima volta.

Fernanda Lessa: “Luca Zocchi? Il mio comportamento lo faceva soffrire”

“Incontrai mio marito al locale dell’Ikos alle Porte Palatine”, ha raccontato Fernanda Lessa in un’intervista di qualche tempo fa. Proprio Luca, così come Boosta, hanno vissuto insieme a Fernanda il dramma della dipendenza dall’alcol della donna. “Lui non mi ha mai obbligata, ma sapevo che il mio comportamento lo faceva soffrire. – ha raccontato in merito la Lessa – Ce l’ho fatta, però sarò sempre un’alcolista. Non potrò mai più bere nella mia vita. Ci ricadrei”, ha poi aggiunto. Oggi, grazie anche all’amore di suo marito e a quello delle sue figlie, Fernanda è riuscita ad uscire da questo tunnel da lei definito come un ‘inferno’.

