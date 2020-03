Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa / Moglie sotto attacco: “Bigottismo becero”

A Live Non è la D’Urso si discute dei presunti riti vodoo di Fernanda Lessa, praticati durante l’ esperienza al Grande Fratello dalla concorrente spagnola. Nello specifico, insieme al marito della modella, Luca Zocchi, Barbara D’Urso e i suoi opinionisti riepilogano quanto accaduto in queste settimane. Fondamentalmente la showgirl crede fortemente nella possibilità di padroneggiare l’energia che la circonda. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere l’episodio paranormale confidato a Licia Nunez. Secondo la moglie di Luca Zocchi, alcune sedie dentro la casa avrebbero cominciato a muoversi nel momento in cui Fernanda ha tentato di allontanare delle energie negative da Antonella Elia. Gli opinionisti di Live Non è la D’Urso sono abbastanza basiti per quanto accaduto al GF, anche se qualcuno minimizza l’accaduto. Il marito Luca Zocchi, ovviamente, è sempre schierato al fianco della sua Fernanda e in questa circostanza smorza i toni, respingendo allusioni di cattivo gusto. Dai social però tuonano contro la Lessa, ritenuta troppo bigotta: “Quella di Fernanda non è religiosità o spiritualità ma solo bigottismo becero”, il commento su Twitter di un telespettatore di Live.

