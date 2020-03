Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa/ “Spero che torni presto a casa” (Pomeriggio 5)

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, si scaglia contro il Grande Fratello Vip 2020 e quelli che hanno accusato la moglie di fare “riti vodoo” contro Antonella Elia e la sua “energia negativa”. Furioso per quello che è stato detto di Fernanda che, dopo la diretta con Alfonso Signorini si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, Luca Zocchi ha chiesto a Barbara D’Urso di poter difendere pubblicamente la dignità della donna che ama. Luca Zocchi è così ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 3 marzo. Prima di parlare ai microfoni di Barbara D’Urso, però, il marito di Fernanda Lessa, ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui punta il dito non solo contro il Grande Fratello, ma anche contro Antonella Elia augurandosi di poter presto riabbracciare la moglie che, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad una confessione scioccante.

LUCA ZOCCHI DIFENDE FERNANDA LESSA: “AL GRANDE FRATELLO VIP UNA CACCIA ALLE STREGHE, VERGOGNA”

Amareggiato e arrabbiato, Luca Zocchi si lascia andare ad un amaro sfogo. “Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di una persona soprattutto che è mia moglie facendo una caccia alle streghe nei confronti di Fernanda. Mi vergognerei fossi in tutti voi. Peccato che non abbiate fatto vedere anche la Elia che ha detto le stesse cose dando a Fernanda dell’indemoniata” – spiega Luca su Instagram. Furioso per quanto accaduto, poi, Zocchi si augura che Fernanda possa lasciare il prima possibile la casa del Grande Fratello Vip. “Amore mio spero che tu stia lì dentro il meno possibile perchè sono scioccato, ma per la tua dignità, per te stessa perchè non ti fa bene stare in un posto del genere“, conclude.

