Lucarelli asfalta Ricky Tognazzi a Ballando: “Vecchio fuori e sul palco”/ “Vai a piagnucolare nei salotti TV”

Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi a Ballando con le stelle 2023

Si riaccende la polemica a Ballando con le stelle 2023 tra Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. La performance della quarta puntata del concorrente non è la migliore esibita e lo fa notare l’intera giuria. Quando arriva il momento del giudizio di Selvaggia, si accende la polemica. “È sembrato tutto vecchio, sia fuori dal palco che sul palco. – ha dichiarato la giurata – Anche la gag con tua moglie Simona, con le battute scritte e preparate, è cabaret da dopoguerra, anche qui era una cosa vecchia. Ci sono persone che vanno avanti anche nel racconto, con te sembra di fare passi indietro. Io credo che tu abbia la capacità di essere moderno sul palco.”

Ricky non prende bene la stoccata e replica pungente a sua volta: “Anche tu sei invecchiata in questo senso, sempre con la stessa tititera. Le tue critiche sono un po’ invecchiate, non dici nulla di nuovo.”

A stoccata Selvaggia Lucarelli risponde con un’altra stoccata ancora più forte: “Ma io lo accetto, non vado nei salotti a piagnucolare. Voi andate in giro a parlare di querele, denunce…” A questo punto è Simona Izzo a chiedere la parola, cercando di mettere pace ma riuscendo solo a fare peggio: “Noi non ci prepariamo niente, le battute ci vengono. Forse la terza incomoda sei tu. Non sei una signora neanche all’anagrafe. Detto questo facciamo pace, o fai comunque te con le mogli, nel senso di questo fastidio che hai, non so perché hai questo problema.”

