Lucarelli avverte Ricky Tognazzi: “Simona Izzo ti oscura”/ Lei si infuria e cita il femmicidio, Canino sbotta

Scoppia il caos in diretta a Ballando con le stelle 2023 subito dopo l’esibizione di Ricky Tognazzi. Anche questa volta la performance è anticipata dal filmato di una gag con la moglie Simona Izzo, ed è poi seguita dal dono di un mazzo di rose che Ricky fa a lei per il suo onomastico. Un atteggiamento che Selvaggia Lucarelli non apprezza e ne spiega il perché al regista in diretta.

“Il concorrente è lui, è Ricky! – tuona Selvaggia contro Simona Izzo; poi a Ricky – Il punto è che se ha troppa luce la coppia fuori da questa pista non ha sufficiente luce la coppia su questa pista. Io voglio vedere Tove ma sei completamente oscurato da questi siparietti, e rischia di essere tutto questo una zavorra che ti porti dietro. Con questa finta petulanza di Simona rischi di essere danneggiato tu e dunque è un po’ un peccato.”

Non è però Ricky a replicare, bensì proprio Simona. L’attrice e regista perde le staffe e lancia frecciate non da poco a Lucarelli: “Non penso di togliere luce a Ricky perché lui ha la sua personalità. L’idea è di raccontare noi stessi: noi siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare la Lucarelli che probabilmente ha storie meno stabili…”

“Che tristezza, mi stai dicendo molto di te con questo”, replica Selvaggia, ma la parola passa subito di nuovo a Simona: “Nella scorsa puntata sei stata molto scorretta con me e io non ti ho detto niente. Hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano rivolti a me, ricordati che le donne a volte muoiono proprio con i calci degli uomini, quindi sei stata veramente scorretta!” La citazione al femminicidio però scatena la reazione furiosa di Fabio Canino: “È una roba orrenda questa! Era una battuta e l’abbiamo capito tutti! Una cosa così seria come il femminicidio la butti qua dentro? Ma come ti permetti!”

