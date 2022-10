Lucarelli distrugge Mughini e gli dà 1/ Scoppia il caos: “Non devi spiegarmi tu cos’è una giuria”

Giampiero Mughini vs Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, per il pubblico è poetico ma la giurata…

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen si cimentano in un valzer a Ballando con le Stelle 2022 e rimediano una strepitosa standing ovation. L’esibizione del famoso opinionista lascia il segno e ottiene giudizi ragguardevoli anche da una parte della giuria. Al momento delle palette, però, qualcosa va storto e lo scontro con Selvaggia esplode puntuale. “Non vedo tutta questa poesia nella sua esibizione, ricordiamoci che settimana scorsa ha trattato a male parole Guillermo Mariotto”, commenta seccata la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ai colleghi della giuria che difendono Mughini: “Così falsate la gara”

Scatta una discussione dopo le critiche di Selvaggia, con la reazione infastidita di Mughini che non sta in silenzio e respinge le accuse al mittente. “Non devi spiegarmi tu cos’è una giuria”, dice il ballerino a Selvaggia Lucarelli. Il pubblico si schiera dalla sua parte con applausi scroscianti. La giuria invece si spacca completamente: Mughini prende ben due 10 (da Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni), mentre la Lucarelli non si smentisce e gli rifila un uno. Voto: 30. Selvaggia però non ci sta e rimprovera pure i colleghi: “Coi vostri voti state falsando una gara”.

