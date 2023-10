Lucarelli elogia Simona Ventura e punge Barbara D’Urso/ “Tu riparti con modestia, non come chi va a Londra…”

Selvaggia Lucarelli elogia Simona Ventura e lancia una frecciatina a Barbara D’Urso

La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle non è prima delle stoccate di Selvaggia Lucarelli. La giurata è tagliente come sempre e, quando si ritrova a dire la sua sull’esibizione di Simona Ventura, ecco arrivare una chiara stoccata ad una sua storica ‘rivale’: Barbara d’Urso. Com’è ormai ben noto, la conduttrice Mediaset è stata ‘fatta fuori’ da Pomeriggio 5 e dopo tale decisione ha lasciato in Italia, volando per qualche tempo a Londra. Da lì ha postato scatti e video della sua ‘nuova vita’, parlando di progetti in arrivo.

Parlando del percorso di Simona Ventura, Lucarelli arriva dunque a fare un parallelo con la d’Urso, lanciando una stoccata.

Selvaggia Lucarelli a Simona Ventura: “Tu riparti con modestia, non come chi va in Inghilterra…”

“Io ho cominciato a fare questo mestiere grazie a Simona, nel senso che ero una sconosciuta e lei mi ha chiamato nella sua trasmissione, e ho cominciato lì. Adesso sono passati credo 20 anni, io sono qua e tu se lì.” ha esordito Selvaggia, continuando “Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria, io invece penso che sia una tua vittoria. Nel senso che hai dimostrato di essere una che anche quando la sua carriera è andata meno bene, come capita a tutti, ha dovuto reinventarsi e ha saputo cominciare da cose più piccole, – e qui arriva la stoccata a Barbara d’Urso – con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente, ma rimanendo qui, facendo cose più piccole, con pazienza, con modestia, tu oggi sei qua, io apprezzo tutto questo e, secondo me, un giorno potresti tu essere qui al posto mio e io lì.”

