Lucarelli fa infuriare Ricky Tognazzi: “Provocatrice, questo sei”/ Simona Izzo sbotta: “Attenta alle querele”

Selvaggia Lucarelli contro Ricky Tognazzi a Ballando con le stelle 2023: l’attore si infuria

Per la terza puntata di Ballando con le stelle 2023 Ricky Tognazzi torna in pista con un tango insieme a Tove Villfor. Al momento di presentarsi di fronte alla giuria per la votazione, scoccano però nuove scintille con Selvaggia Lucarelli. Già la scorsa settimana la giurata ha lamentato una presenza troppo ingombrante della moglie Simona Izzo nella sua gara. Nel video che anticipa la sua nuova performance, nonostante le critiche di Lucarelli, Tognazzi torna a parlare della moglie e dell’importanza che ha nella sua vita.

Ballando con le Stelle 2023, 3a puntata/ Diretta e classifica: voti altissimi per Sara Croce! E Selvaggia...

Simona Izzo replica a Selvaggia Lucarelli: “Attenta alle querele!”

Questo dà la spinta a Selvaggia per rimarcare la sua critica. Le parole della giurata sono così pungenti da far infuriare Ricky Tognazzi, che sbotta: “Mi hai fatto incazzare. Sei una provocatrice di professione, questo sei!” A questo punto, essendo stata chiamata in causa, Simona Izzo interviene nella diatriba, lanciando a Selvaggia un’altra pesante stoccata: “Non c’è nessuna sindrome di Stoccolma tra me e Ricky, però ci sono persone che hanno ricevuto molte querele, non sono io, quindi starei attento.” L’ultima parola però di Selvaggia: “Ora minacci, Simona pizzo!”

LEGGI ANCHE:

Ricky Tognazzi e Tove Villfor a Ballando con le stelle 2023/ Simona Izzo il suo punto debole?Selvaggia Lucarelli replica a Fedez/ "'Narcisista patologico' mai usato nella sua accezione clinica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA