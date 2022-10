Lucarelli gelosa di Anastasia Kuzmina: “Perché vuoi vedere Lorenzo fuori dalle prove?”/ Scenata a Ballando!

Selvaggia Lucarelli frena Anastasia Kuzmina con Lorenzo Biagiarelli: “Perché vuoi vederlo fuori da Ballando con le stelle?”

La nuova esibizione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2022 dà l’occasione in studio a Selvaggia Lucarelli di lanciare nuove stoccate alla ballerina. Selvaggia, d’altronde, non si è lasciata sfuggire il piccolo sfogo che Anastasia ha avuto nel filmato mandato in onda prima dell’esibizione, in cui la maestra e ballerina lamenta la freddezza di Lorenzo.

Anastasia trova lui troppo distante, cosa che rende complicato far nascere il feeling utile alle esibizioni in studio e, dunque, al successo. Per la Kuzmina, anzi, lei e Lorenzo dovrebbero vedersi anche fuori dalla trasmissione per poter prendere un caffè tranquillamente e discutere delle esibizioni.

Una volta finita l’esibizione, Selvaggia tuona contro la ballerina: “Scusa Anastasia, cos’è questa storia che non vi vedete abbastanza fuori dalle prove?” Lei è imbarazzata e cerca di spiegarsi: “No io dicevo di prendere un caffè fuori per poter parlare delle esibizioni, metterci un po’ d’accordo!” Preoccupata si nasconde dietro Lorenzo mentre Selvaggia tuona ancora: “Quando dici delle cose devi essere poi pronta a sostenere ciò che dici! Non è che poi quando mi hai davanti ti nascondi!” “Secondo me c’è un fraintendimento!”, interviene allora Lorenzo; “Che fai la proteggi pure?”, tuona la Lucarelli che fa agitare anche il fidanzato che inizia a balbettare. “Vabbè ne parliamo a casa poi, non qui!”, chiude la giurata.

