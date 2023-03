Lucas Debargue, chi è/ Pianista francese: “Suonare è la ricerca della verità”

Lucas Debargue, chi è il pianista francese

Il pianista francese Lucas Debargue sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 17 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nato in Francia nel 1990, Debargue ha preso le sue prime lezioni di pianoforte all’età di 10 anni. A 15 anni ha interrotto gli studi di pianoforte per dedicarsi alla letteratura. Successivamente si è trasferito a Parigi per conseguire una laurea in Arte e Letteratura all’Università Diderot di Parigi.

Nel 2010 abbandona gli studi di lettere e torna alla tastiera, grazie all’incontro con Rena Chereshevskaya, pianista russa trasferitasi a Parigi. Nel 2015 partecipa al XV Concorso Čajkovskij di Mosca “il suo dono straordinario, la sua la visione artistica e la sua libertà creativa” – come scrive The Spectator – si sono distinte al punto tale da valergli il gran premio della critica.

“Quando avevo dieci anni ero già nella musica. Mi era sufficiente appoggiare le dita sulla tastiera per conoscere lo stato di trance. Mi è impossibile separarmi da lei. Io credo nell’anima, e tutto ciò che importa è la mia anima. Posso non dormire e non mangiare, ma non posso passare giorno senza nutrire la mia anima”, ha raccontato Lucas Debargue ad Avvenire, dopo il suo successo al concorso Čajkovskij. E ha aggiunto: “Suonare è la ricerca della verità. Quando mi siedo al pianoforte devo essere totalmente coinvolto nella musica, altrimenti non riesco a toccare tasto”. Oggi il pianista francese è ospite regolare dei palcoscenici più importanti del mondo: Philharmonie di Berlino, Congertgebouw di Amsterdam, Konzerthaus di Vienna, Théâtre des Champs Elysées e Philharmonie di Parigi, il Conservatorio di Mosca, Mariinsky di San Pietroburgo e Carnegie Hall a New York.

