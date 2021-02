Lucas, fratello di Dayane Mello, è morto/ L’annuncio di Juliano: “Aveva 27 anni e..”

Proprio mentre Dayane Mello raccontava nella casa del Grande Fratello Vip 2020 del suo sogno, ovvero di andare in bici con i fratelli Juliano e Lucas, ecco che proprio il primo annuncia sui social che il 27enne è morto. La bella brasiliana dovrà affrontare questo tremendo lutto ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2020 anche se non si capisce ancora bene che cosa sia successo e se glielo comunicheranno in casa proprio in questi momenti. In particolare, proprio l’amato fratello Juliano, che abbiamo visto anche nella casa del GF Vip al fianco di Dayane Mello come sorpresa, ha scritto poco fa nelle sue storie: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello”. Poi il fratello della brasiliana continua: “Adesso so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Lucas è morto, lutto per Dayane Mello per il fratello che si è spento a 27 anni

Al momento sembra che solo in giornata verrà comunicato a Dayane Mello della morte del fratello Lucas anche se non ci sono altri dettagli né su cosa sia successo e né su quando e come le verrà detto di questo atroce lutto. Proprio qualche giorno fa il giovane fratello aveva postato sui social una foto insieme alla sorella iniziando il countdown in attesa di festeggiare insieme, una volta fuori dalla casa, il suo compleanno. Cosa succederà adesso e come farà Dayane ad affrontare tutto questo?



