Lucas fratello morto Dayane Mello/ Incidente stradale in Brasile:“il nostro cucciolo”

COM’È MORTO LUCAS, IL FRATELLO MINORE DI DAYANE?

E’ morto a soli 26 anni dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in Brasile Lucas Inácio Correia de Mello, fratello minore di Dayane Mello, prima finalista del Grande Fratello Vip. Una scomparsa improvvisa che ha letteralmente sconvolto la concorrente del reality e tutti i suoi inquilini. Dai suoi racconti sono emersi alcuni dettagli choc sulla tragica fine del giovane Lucas il quale, solo poche ore prima dell’incidente mortale, dedicava sui social un pensiero al fratello Juliano ed alla sorella. Proprio la modella brasiliana ha spiegato ai suoi compagni di avventura che al momento del sinistro il fratello Lucas non si trovava da solo.

A bordo dell’auto che si è schiantata contro un camion, stando a quanto le sarebbe stato riferito, vi era una ragazza, quasi certamente la sua fidanzata: “La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva”, ha riferito Dayane. La stessa giovane ha rivelato che Lucas aveva una fidanzata da poco tempo con la quale stava vivendo una bellissima storia d’amore.

LUCAS, FRATELLO DAYANE MELLO MORTO IN INCIDENTE STRADALE

Secondo le ricostruzioni del quotidiano locale ND Mais, Lucas, fratello di Dayane Mello, stava percorrendo con la sua utilitaria la BR-470, un’autostrada federale brasiliana che parte da Santa Caterina, a sud del Brasile. Per cause ancora poco chiare si sarebbe schiantato contro un camion adibito al trasporto merci. A differenza di quanto inizialmente spiegato dalla modella brasiliana ai suoi amici però, come spiega Fanpage pare che il giovane fosse da solo alla guida della vettura coinvolta nell’incidente. Ai suoi compagni di avventura Dayane Mello ha raccontato il tipo di rapporto che aveva con Lucas: “Quello che avevo con Lucas era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”. Dayane e Lucas hanno lo stesso padre e hanno trascorso insieme buona parte delle loro vite. “A Lucas piaceva stare tra le persone ma era timido, un introverso”, ha svelato ancora Dayane spiegando che il prossimo 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni. “Mi dispiace perché non lo vedevo da 4 anni”, ha aggiunto ancora la Mello, spiegando di averlo sentito l’ultima volta prima di entrare nella Casa del GF Vip.



