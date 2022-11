LUCAS HERNANDEZ, INFORTUNIO AL GINOCCHIO/ L’esterno ko contro l’Australia

Infortunio lampo per Lucas Hernandez in Francia-Australia, esordio dei Bleus nei Mondiali. L’esterno del Bayern Monaco, fratello di Theo Hernandez che proprio a lui è subentrato in campo in seguito all’infortunio, è andato ko proprio nell’azione che al 7′ del primo tempo ha portato in vantaggio gli australiani. Sull’affondo di Leckie Hernandez ha visto il ginocchio girarsi, movimento innaturale e mentre Goodwin è andato a realizzare lo 0-1 il difensore è rimasto a terra, soccorso immediatamente dallo staff sanitario della Nazionale francese.

E’ l’ennesimo infortunio per la Nazionale francese che per Qatar 2022 ha già dovuto rinunciare a diversi pezzi da novanta. Su tutti Karim Benzema, infortunatosi con uno stiramento muscolare e costretto a rinunciare di nuovo al Mondiale dopo l’esclusione del 2018. Quindi il portiere del Milan Mike Maignan, che ha dovuto lasciare spazio a Lloris, e ancora Ngolo Kante a centrocampo, Nkunku in difesa e ancora Kimpembe senza dimenticare poi Paul Pogba, infortunato da inizio stagione. Una serie nera che ha scatenato anche polemiche feroci nella Nazionale francese all’interno dello staff medico, con l’Equipe che ha parlato di mancanza di fiducia da parte dei calciatori dopo i numerosi problemi.

