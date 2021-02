Lucas Mello, veglia funebre fratello morto di Dayane/ Videochiamata al Grande Fratello Vip con la famiglia

Dayane riesce ad assistere alla veglia funebre del fratello morto Lucas dalla casa del Grande Fratello Vip

Sono giorni difficili per Dayane Mello che ha perso il fratello Lucas, scomparso a soli 27 anni a causa di un incidente. Non potendo raggiungere nell’immediato la famiglia in Brasile a causa della pandemia, la modella ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip dove gli altri concorrenti stanno cercando di aiutarla ad affrontare il dolore. Anche gli autori del reality show stanno aiutando Dayane e, dopo averle permesso di parlare con la figlia Sofia, le hanno dato la possibilità di partecipare alla veglia funebre per il fratello Lucas in videochiamata. Dayane ha potuto così parlare con il padre e il resto della famiglia che non ha potuto raggiungere in un momento così difficile. Se in Italia, Dayane sta ricevendo affetto dai coinquilini, dagli ex concorrenti e dai fans che le hanno inviato un messaggio aereo, in Brasile, la famiglia continua a ricevere mazzi di riofi per Lucas.

Dayane Mello, il dolore per la morte del fratello Lucas

E’ un dolore grande quello da cui è stata colpita Dayane Mello nelle scorse ore. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 continua a pensare al sorriso del fratello Lucas che avrebbe voluto rivedere presto. Dayane, infatti, ha raccontato che sia Lucas che Juliano si stavano organizzando per raggiungerla in Italia. “Avevano fatto il passaporto entrambi per farmi una sorpresa, volevano venire a trovarmi quando sarebbe finito il Covid”, ha spiegato Dayane. Tra i tanti che la stanno aiutando, oltre a Rosalinda e Samantha De Grenet, spicca Tommaso Zorzi che sta cercando di tirarle su il morale strappandole un sorriso. Sono giorni molto difficili per Dayane che sta ricevendo tanto amore anche da parte di Alfonso Signorini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA