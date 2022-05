Lucas Peracchi: “Accuse di Eva Henger? Perso lavori per cose mai fatte”/ “Mercedesz…”

Lucas Peracchi, tutta la verità su Eva Henger

Durante la storia d’amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, oggi finita, Eva Henger non ha mai nascosto di non avere molta simpatia nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto raccontato da Eva, Lucas sarebbe stato, in parte, la causa del suo allontanamento dalla figlia Mercedesz. Oggi che la storia con la naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 è finita, Lucas Peracchi rompe il silenzio e, ai microfoni di Biccy, racconta tutta la verità sul suo rapporto con Eva. L’ex tronista, in particolare, racconta di aver affrontato un periodo terribile per le accuse ricevute durante la sua relazione con Mercedesz.

“La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto” – ha spiegato Peracchi a Biccy – “Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili”.

La storia con Mercedesz Henger rappresenta, ormai, un vecchio capitolo, ma oggi, l’ex tronista spiega di essere felice che l’ex fidanzata abbia ritrovato un rapporto con la madre Eva spiegando di non essere mai stato la causa del loro allontanamento. “Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate” – ha spiegato Lucas che poi puntualizza alcune situazioni – “Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, h o perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie”.

Oggi, Lucas è andato avanti con la sua vita e ad Eva Henger che si trova in ospedale a causa di un bruttissimo incidente in cui è rimasta coinvolta con il marito Massimiliano Caroletti “auguro tutto il meglio”, ha concluso ai microfoni di Biccy.











