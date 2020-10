Lucas Peracchi: “Balotelli? La frase su Dayane Mello una leggerezza”/ “Sfuggita ma..”

Nella lunga chiacchierata con Francesco Fredella ai microfoni di RTL 102.5 News, Lucas Peracchi ha parlato non solo del rapporto con Eva Henger e delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla donna su sua figlia Mercedesz, ma anche di quando accaduto venerdì scorso al Grande Fratello Vip. Fa ancora discutere la frase detta da Mario Balotelli a Dayane Mello nella Casa, una frase volgare che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Abbiamo allora chiesto a Lucas la sua opinione, visto che conosce benissimo non solo Enock ma anche lo stesso Balotelli. Il noto personal trainer ha confermato quella che è stata la versione di Enock, di Mario e della stessa Dayane: la frase che ha sconvolto tutti nasce realmente da un rapporto di grande confidenza che Balotelli avrebbe che la Mello.

Lucas Peracchi: “Mario Balotelli su Dayane Mello? Grande confidanza”

“La frase di Mario Balotelli? L’ha detto con leggerezza.” ha dichiarato Lucas Peracchi. Pur non giustificando affatto le parole dell’amico, il fidanzato di Mercedesz Henger ha tenuto comunque a chiarire che “Lui con Dayane ha una grande confidenza e quindi gli è sfuggito. Sì, ci poteva pensare un po’ di più perché l’ha detto con leggerezza…” E se Lucas smorza, dunque, non tanto la gravità delle parole quanto l’intenzione di Mario, anche nella Casa del Grande Fratello Vip l’argomenti continua ad essere al centro dell’attenzione e sicuramente lo sarà anche nel corso della diretta in onda questa sera in prima serata su Canale 5.



