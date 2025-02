Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, è conosciuto nel mondo dello spettacolo anche per essere stato l’ex fidanzato di Mercedesz Henger. L’influencer, che sarà ospite a Verissimo, ha avuto con lui una relazione piuttosto burrascosa, fatta di alti e bassi ma soprattutto di litigi ed accuse, alcune delle quali anche diventate pubbliche a causa del coinvolgimento della mamma Eva Henger che aveva criticato pesantemente in tv il modello definendolo “Un violento manipolatore” dicendo anche che proprio a causa sua la figlia aveva smesso di parlarle. I risvolti della storia, iniziata nel 2018 e durata tre anni, erano stati raccontati dai giornali di gossip e dalla trasmissione Pomeriggio 5, che avevano anche rivelato scoop di presunti tradimenti di entrambi poi puntualmente smentiti.

Al culmine di questa ondata mediatica poi era arrivata la rottura definitiva, che aveva comunque lasciato uno strascico di polemiche, pubblicate dalla coppia anche sui rispettivi social. Mercedesz ha poi affermato di essere stata vittima di pesanti critiche sul suo fisico durante la frequentazione con l’ex, tanto che si sentì spinta ad iniziare ad allenarsi duramente proprio per ritrovare la forma voluta dal compagno personal trainer.

La storia tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non è finita nel migliore dei modi, tra polemiche ed accuse di violenze, i due si sono lasciati non senza continuare a lanciarsi frecciatine sui social. Attualmente però entrambi hanno preso strade diverse, e mentre l’influencer ha un nuovo fidanzato e si dichiara finalmente serena e pronta per costruire una famiglia, l’ex tronista ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo dell’hard.

Prima aprendo un profilo su Onlyfans nel quale condivide scatti hot a pagamento, e successivamente diventando attore di cinema a luci rosse. Questa svolta, lo ha portato anche a vincere il titolo di Miglior attore emergente del genere ad agosto del 2024. Nell’occasione il personal trainer, diventato ufficialmente intrattenitore e star di film per adulti, aveva ringraziato la nuova fidanzata e manager Karen Eliana, dichiarando: “Da quando sono con lei, tutto va alla grande”, aggiungendo: “Nel lavoro mi impegno e mi diverto molto, anche se fare l’amore con lei è tutta un’altra cosa”.

