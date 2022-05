Lucas Peracchi collega di Rocco Siffredi?/ L’ex Uomini e Donne: “Contattato per…”

Lucas Peracchi, proposta lavorativa dall’America

Potrebbe esserci una svolta nella vita professionale dell’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi. Personal trainer di professione, Luca pubblica spesso video e foto su Instagram in cui sfoggia il fisico scolpito, frutto di duri ed intensi allenamenti. Uno dei video pubblicati dall’ex tronista avrebbe attirato l’attenzione di qualcuno in America. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, Lucas ha confessato di essere stato contattato dall’America ricevendo una proposta di lavoro.

“Mi hanno contattato dall’America per girare un film. Sul web ho uno spazio dove mi mostro totalmente e qualcuno ha fatto girare un mio breve video. Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà”, ha dichiarato Peracchi. Parole che ha poi confermato anche ai microfoni di Biccy.

Lucas Peracchi, nuovo futuro professionale?

Dopo le parole rilasciate a Nuovo, contattato da Biccy, Lucas Peracchi ha confermato di aver ricevuto dall’America la proposta di girare film di un determinato genere. “Sì è tutto vero, mi hanno fatto questa proposta dall’America. Mi hanno contattato per chiedermi se sarei disposto a girare un film di quel tipo“, ha spiegato l’ex Uomini e Donne a Biccy confermando, inoltre, che il tutto sarebbe nato da un suo video pubblicato sul suo profilo.

Per ora, però, Lucas non ha ancora deciso e starebbe pensando se rifiutare o accettare. “Come ho detto a Nuovo, adesso vediamo, nei prossimi giorni deciderò cosa fare e se accettare. Intanto continuo con i video che già faccio da tempo”, ha concluso l’ex fidanzato di Mercedesz Henger. Cosa deciderà di fare Peracchi?

