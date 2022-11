Lucas Peracchi: “Convivo con la mia fidanzata Karen Eliana”/ “Ho ritrovato serenità…”

Lucas Peracchi, unitamente alla sua fidanzata Karen Eliana, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 10 novembre 2022. La coppia, che recentemente ha svelato anche alcuni dettagli decisamente hot inerenti alla loro relazione (clicca qui per approfondire la notizia, ndr), si è presentata sorridente e più innamorata che mai durante il collegamento audiovisivo con lo studio del programma.

In particolare, Karen Eliana ha raccontato brevemente il suo passato: “Prima di conoscere Lucas Peracchi facevo l’educatrice per bambini disabili e ho fatto anche la barista e la cameriera. Adesso gestisco le pagine social di Lucas. Lui è bravissimo come personal trainer e devo dire che non ho ottenuto mai in vita mia risultati del genere in così poco tempo. Basta un’oretta di allenamento fatta bene al giorno”.

LUCAS PERACCHI E KAREN ELIANA: “CI SIAMO CONOSCIUTI MEDIANTE AMICI IN COMUNE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Lucas Peracchi è entrato nel dettaglio della sua storia d’amore con Karen Eliana, rivelando agli ascoltatori e ai telespettatori (il contenitore viene trasmesso anche in radiovisione, ndr) le modalità attraverso le quali lui e la sua dolce metà si sono incontrati: “Ci siamo conosciuti a Parma mediante amici in comune e da quel momento abbiamo iniziato a frequentarci. Ho ritrovato la mia serenità con lei, tutto è in ordine nella mia vita. Vediamo come andranno le cose… Intanto viviamo già assieme, stiamo facendo progetti e andiamo avanti day by day”.

Infine, Lucas Peracchi ha confermato quanto detto dalla sua Karen pochi istanti prima: “Nel frattempo, sto anche allenando la mia fidanzata e come personal trainer faccio anche tanti pacchetti in videochiamata, per le persone che non possono venire in palestra e vogliono allenarsi a casa. L’unica cosa che io chiedo loro è la voglia”.











