Lucas Peracchi e Edoardo Tavassi, chi sono l’ex fidanzato e l’ex flirt di Mercedesz Henger/ La vita privata

Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: carriera e fine del loro amore

La vita privata di Mercedesz Henger è sempre stata al centro dei riflettori. L’attrice e figlia di Eva Henger, che oggi sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, è ora felicemente fidanzata con Nico D’Amore. Prima di lui, però, Mercedesz Henger è stata legata all’ex fidanzato Lucas Peracchi e a Edoardo Tavassi, con cui c’è stato però solo un breve flirt all’Isola dei Famosi 2022. Soffermandoci inizialmente su Lucas Peracchi, è stato un ex tronista di Uomini e donne e negli anni si è affermato come modello e personal trainer.

La loro breve relazione, tuttavia, è terminata nel 2021 e da quel momento entrambi hanno preso strade separate. Lo stesso Peracchi si è fatto una nuova vita non solo a livello sentimentale ma anche professionale, debuttando come attore porn* nel cinema a luci rosse. “Diciamo che ho iniziato per gioco”, ha raccontato sulle Instagram stories motivando tale decisione. “Poi siccome non ero più soddisfatto, ero contentissimo, mi divertivo, mi piaceva e tutto, ho detto ‘ma scusa perché non giocare al tavolo dei grandi?’ Anche perché mi ero un po’ stancato”.

Archiviata la relazione con l’ex fidanzato Lucas Peracchi, Mercedesz Henger ha intrecciato un breve flirt con Edoardo Tavassi, videomaker e fratello di Guendalina Tavassi. I due si sono conosciuti durante L’Isola dei Famosi 2022 e hanno stretto una complice amicizia, che sembrava potesse sfociare in qualcosa di più profondo. La stessa Mercedesz arrivò anche a dichiararsi al naufrago ma, alla fine, dopo il reality i due non arrivarono mai al fidanzamento e presero strade separate.

Ora Edoardo Tavassi è felicemente fidanzato con Micol Incorvaia, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip nell’edizione 2022/23. La coppia, dopo un’iniziale amicizia, ha deciso di approfondire la conoscenza arrivando al fidanzamento. A distanza di oltre un anno i due sono più innamorati che mai, a dispetto delle voci di crisi che però sono state prontamente smentite dalla stessa Micol sui social.

