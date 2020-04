Lucas Peracchi e Mercedesz Henger a Temptation Island Vip 2020?/ C’è l’indizio…

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sono stati fra i protagonisti del gossip 2019-2020 con la loro storia d’amore travagliata. I due si sono innamorati, hanno vissuto una storia molto intensa e passionale, per poi lasciarsi a seguito di qualche incomprensione e quindi tornare assieme contro le ire dei propri famigliari. Una love story che potrebbe essere messa a dura prova la prossima estate, visto che si vocifera che Lucas e Mercedesz potrebbero essere fra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island Vip, fortunato programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. A mettere la pulce è stato lo stesso Peracchi, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore, parlando del futuro, ha spiegato: “Chissà, forse Temptation – parole rilasciate ai microfoni di NuovoTv – Mai dire mai”. Lucas avrebbe avuto modo di smentire tali parole ma non l’ha fatto, di conseguenza non è da escludere che la sua sia stata più di una boutade.

LUCAS PERACCHI E MERCEDESZ HENGER A TEMPTATION ISLAND VIP 2020: INTANTO IN QUARANTENA…

Il bel Peracchi ha parlato anche della vita ai tempi della quarantena, a cominciare dall’attività fisica, la sua più grande passione: “Non mollo lo sport, nemmeno in questo periodo di quarantena. Mi deve per scaricare trovare le energie. Possiamo sfruttare questi giorni per allenarci – ha proseguito – così riusciamo anche a distrarre la nostra mente dai problemi”. Secondo Lucas la convivenza con la sua Mercedesz, iniziata circa un anno fa, rappresenta un “Primo step prima di un grande passo”, che tradotto significa una prova di matrimonio in vista del grande giorno delle nozze. Lucas ha già chiesto la mano della sua compagna di vita in diretta tv, ma invece di regalare il classico anello: “Le ho regalato un mattoncino per dirle che io ci sono e ci sarò”. A questo punto non ci resta che scoprire se la coppia farà parte di Temptation Island Vip (sempre che si farà), e quando i due convoleranno a nozze.



