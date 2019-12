Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: proposta di matrimonio/ Video, “con un mattone…”

Bellissima sorpresa, ieri, per Mercedesz Henger, ospite di Domenica Live. La giovane credeva di dover replicare nuovamente alla madre Eva Henger, ed invece ha ricevuto una originale quanto intensa proposta di matrimonio in diretta da parte del fidanzato Lucas Peracchi. “Mi sto preoccupando un sacco”, ha commentato subito dopo il suo ingresso in studio. La padrona di casa ha tentato di depistarla asserendo “E’ mamma che deve dirti qualcosa”, ma poco dopo l’ha posizionata davanti allo schermo regalandole una grandissima emozione. A parlare è infatti stato il fidanzato Lucas Peracchi che le ha inizialmente scritto una lettera bellissima prima di fare il suo ingresso in studio. “Amore mio, penserai che sono impazzito visto che generalmente sono di poche parole, ma ho voluto approfittare di questa occasione per riflettere su di noi e per scriverti questa breve lettera. Mi sono innamorato di te il primo giorno che ci siamo conosciuti, venerdì 15 giugno 2018”, ha proseguito, ammettendo però il forte desiderio che aveva di conoscerla sin dalla prima volta che l’aveva vista dietro le quinte dell’Isola dei Famosi qualche mese prima. “Quella sera di febbraio non ho mai smesso di fissarti, eri bellissima. Quello che però ancora non sapevo era che la tua anima è ancora più bella del tuo viso. Sei una donna meravigliosa, sei dolce, intelligente, divertente. Amo la tua forza ma anche la tua fragilità”.

LUCAS PERACCHI E MERCEDESZ HENGER: LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

La lunga lettera di Lucas Peracchi a Mercedesz Henger si è soffermata anche sui tanti alti e bassi vissuti nella loro relazione, “ma l’amore che ci unisce è stato più forte”, ha proseguito. “Sono stati mesi difficili per te ancora più che per me, ma non mi hai mai fatto mancare il tuo amore e il tuo sostegno. Anche nei giorni più complicati ci siamo tenuti per mano e siamo andati avanti. Oggi, sono qui a dichiarare pubblicamente il mio amore che nutro per te”, ha aggiunto mentre Mercedesz, con le lacrime agli occhi, ascoltava attenta le sue parole. “Questo mattone che ti dono sta a simboleggiare il mio desiderio di costruire il mio futuro con te. Che questo mattone sia il preludio di tanti altri mattoni che andremo a posare insieme nel puzzle della nostra vita”, ha chiosato la lettera prima dell’ingresso in studio di Lucas. “Amore mio”, ha aggiunto, mettendosi in ginocchio davanti alla fidanzata e facendo vedere il mattone che le ha voluto donare, “questo è il primo mattone del nostro futuro insieme. Vuoi continuare a costruire il futuro insieme a me?”, ha domandato. “Certo amore mio”, ha risposto Mercedesz prima del loro bacio emozionante e romanticissimo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

