Lucas Peracchi e Mercedesz Henger/ “Quante volte lo facciamo? Finché non sveniamo!”

Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz, continua ad avercela con sua “suocera” Eva Henger. Nonostante l’appello di pace lanciato dalla ex diva a luci rosse durante la precedente puntata di Domenica Live, il personal trainer continua ad avere rancore. Intervistato da Gisella Desiderato per Novella 2000, Lucas ha puntato il dito contro Eva, accusandola di avere creato un vero polverone mediatico. “La signora Henger ha giocato con il mio carattere impulsivo. Sono tatuato e posso dare questa impressione, ma io non sono così. Non credo che Mercedesz abbia detto una parola di troppo contro di me nel periodo di crisi, ma credo siano frutto di Eva e di un’altra persona…”. L’ex tronista ha svelato di avere un pessimo rapporto anche con Massimiliano Caroletti, attuale marito di Eva: “Il mio rapporto con lei e suo marito Massimiliano non è andato bene. Io non sento la necessità di dover necessariamente emergere nel mondo dello spettacolo come fanno loro. Per questo motivo ho detto no a varie proposte. Mi basta la mia attività di personal trainer. Preferisco scindere la famiglia dal lavoro”.

Lucas Peracchi, dettaglio piccante su Mercedesz Henger

Lucas Peracchi ha confermato di essere passato alle vie legali: “Voglio proteggermi con tutti gli strumenti della legge e sto procedendo con una querela contro Eva Henger. La violenza sulle donne è una cosa molto grave, ma anche la diffamazione lo è e fa male. C’è gente che per questo si è tolta la vita, non è il mio caso. Conserverò sempre il mio sorriso, ma non si fa così. Lasci comunque il dubbio nelle persone. Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti ad accuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”. L’ex di Uomini e Donne ha anche parlato di Mercedesz, svelando un dettaglio “piccante”: “Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sessualmente come dice sua madre (…) Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

