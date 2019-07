Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati?/ “Pizza e birra da solo”

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati? Da Instagram arrivano indizi che lasciano pensare ad una profonda crisi tra i due. La storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la figlia di Eva Henger ha già superato un primo momento difficile, ma tutto sembrava rientrato dopo la decisione di Mercedesz di lasciare Roma per trasferirsi a casa di Lucas, a Castelll’Arquato. Una scelta importante per la Henger che, pur essendo consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato lasciando una grande città come Roma dove è nata e cresciuta, ha deciso di mettere al primo posto l’amore. Tutto sembrava andare nel migliore dei modi, ma a quanto pare, qualcosa si è rotto come spiega il Vicolo delle News che ha raccolto una serie di indizi che alimentano le voci sulla rottura.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati? Gli indizi dell’ex tronista di Uomini e Donne

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non commentano le voci sulla presunta fine della loro relazione. Dal profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne, però, arrivano indizi che alimentano i rumors. Dalla bacheca di Lucas, infatti, sono scompare tutte le foto con Mercedesz. Sulle storie, inoltre, Peracchi ha pubblicato una foto con pizza e birra e una frase eloquente: “niente di meglio della mia pizza cotto e funghi e la mia birretta e ovviamente da solo… amo questo momento”. I due, inoltre, non si seguono più su Instagram. Sulla bacheca di Mercedesz, invece, ci sono ancora alcune foto. L’ultima in cui appare accanto a Lucas Peracchi risale allo scorso 16 giugno. Da allora il silenzio: i due si saranno lasciati davvero o saranno semplicemente in crisi?

