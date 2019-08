LUCAS PERACCHI E’ SINGLE DA UN MESE/ L’ex tronista: “Mercedesz Henger mi ha lasciato”

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati. Una delle coppie più discusse dell’anno è arrivata al capolinea dopo una serie di tira e molla e crisi. Del resto non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne e la figlia di Eva Henger superano un momento di grande difficoltà; alcuni mesi fa la coppia si era lasciata riuscendo poco dopo a riconciliarsi. Questa volta però le cose sembrerebbero diverse. Nuove tensioni e difficoltà hanno coinvolto la coppia al punto da arrivare ad un punto di non ritorno. Va detto che da giorni si vociferava la possibilità che Lucas e Mercedesz si fossero lasciati, ma la certezza è arrivata poche ore dall’ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha confermato la cosa.

Lucas Peracchi: “sono single, Mercedesz Henger mi ha lasciato”

A confermala la fine della relazione con Mercedesz Henger è stato Lucas Peracchi. L’ex tronista, infatti, ha risposto ad una serie di domande da parte dei suoi followers e tra le tante domande ce ne è stata anche una riguardante la sua relazione con la figlia di Eva Henger. L’ex tronista di Uomini e Donne non si è tirato indietro nel rispondere, anzi ha risposto al fan dicendo: “Sono single da un mese. Mi ha lasciato Mercedesz”. E’ ufficiale quindi: Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono detti addio anche se non è chiaro il motivo che ha spinto Mercedesz a lasciare il tronista. I fan e i tantissimi appassionati di gossip si aspettano delle delucidazioni in merito alla fine della loro relazione, che al momento la coppia ha preferito non dare. Chissà se anche questa volta si tratta di una piccola crisi passeggera o di qualcosa di più serio. Sta di fatto che il pubblico vuole sapere cosa è successo tra i due!

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: “Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato”

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul motivo della rottura tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Chissà che la coppia non possa superare questo momento di difficoltà e ritrovarsi più innamorati che mai. Del resto già alcuni mesi fa hanno vissuto una crisi nata poco prima della convivenza. Da un lato Lucas voleva prendere casa a Piacenza, sua città natale e dove è cresciuto, mentre Mercedesz non voleva lasciare Roma. Alla fine le ragioni del cuore hanno vinto e la coppia ha superato questo momento di crisi. “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro” aveva raccontato la figlia di Eva al settimanale Vero mesi fa. Possibile che i due, proprio durante la convivenza, abbiano capito di non essere fatti l’uno per l’altra?



© RIPRODUZIONE RISERVATA